物資捐港 收留港青 台教會：不怕抗政府

明報記者 李以莊 台北報道

星期天下午，台北濟南基督長老教會關閉，聖堂後的小園還是聚集了幾個青年，有操港腔普通話的，少與人交談，細問下才透露自己7月1日後從香港而來，對參與過的事則三緘其口。

留台港青怕「有鬼」 不談在港所為

「我們擔心『有鬼』，把他們做過的事通報香港警方，被當成罪證。」台北濟南基督長老教會牧師黃春生說，教會有「收留」部分來台港青，但未能掌握具體人數及來台時間；而他們對不同的人會自報不同英文名，即使黃牧師問：「哪一個才是你真名？」對方沉默後回道︰「都可以。」黃牧師感觸說：「他們回不了家，連名字都沒了。」

教會自4月「佔中案」判刑後關心香港形勢，6月9日聯合香港的大遊行，教會發起全台灣祈禱活動，盼與港人同行。6月12日後，黃牧師見港警使用催淚彈、橡膠子彈等武器驅散示威者，便在台灣各地張羅物資，「台灣有化工廠，防毒面罩多，有高雄市民買完寄來台北」。

募250萬元物資 兩地「螞蟻」代運

台灣民眾四出搜購物資並捐出，教會募集物資的消息愈傳愈廣，「曾經有兩個香港年輕人來台買物資，只買到4個防毒面罩，」黃牧師說，「有人叫他們來我們教會，我說我們不賣，但歡迎你來拿，（物資）塞滿他們兩個行李箱。」

被問鼓吹上前線 「不過問」

此後，赴港台灣人、來台香港人都當「螞蟻」，以人手把物資送到香港。黃牧師說，4個月來已將市值逾1000萬台幣（折合約250萬港元）物資送抵香港。被問到是否鼓吹示威者上前線，黃牧師說，「他們拿給朋友、送到哪裏、誰在用……我不知道，也不過問。」

轉介律師申簽證 稱「變天」不影響已批者

教會亦協助來台港青，轉介律師及NGO，協助他們安頓生活、申請簽證甚至提供精神治療，「有家不能歸，不是普通人能承受。」黃牧師說。

黃牧師曾與民進黨討論港青留台問題，「執政黨願意協助」。他說台灣經歷「二二八事件」（1947年國民黨鎮壓大規模示威）、「白色恐怖」的威權年代，不少民進黨人曾被關押或流亡海外，對港青情况「了解」。對於會否擔心1月總統大選「變天」，屆時會影響留台港青，他稱按台灣法律，只要在此前辦妥港青的簽證事宜（見另稿），「無論將來誰執政，『不溯及既往』」。意味新政府無權推翻上屆政府的法律決定。他並說，若將來有政府部門要求強行遣返港青，「我們台灣的教會、NGO很有強度，不怕跟政府對抗」。

（反修例風暴）