不明氣體襲屯門 警否認用催淚氣

現場近操炮區 駐軍近日有練習

本報記者發現良景邨各大廈大堂，於上月底貼出「有關駐軍青山綜合訓練場進行軍事演習事宜」通告，內容指收到屯門民政事務處來信，10月1日至31日（周日及公眾假期外），青山操炮區或其上空將有操炮練習。本報向解放軍駐港部隊查詢是否與不明氣體有關，至截稿前未獲回覆。

事發昨午3時許，警方及消防接獲多名市民報案，稱鳴琴路、屯門西北游泳池對開一帶傳出刺鼻氣體，兩人不適，由救護員治理後毋須送院。有居民說，事發時街上不少長者及學童「狂咳」、流眼水鼻水，有街坊自發派口罩。消防在附近一帶用儀器探測，其間有救護車及消防車停在警方大興行動基地外，氣體來源暫時未明。

百人聚集促警交代 催淚彈射民居7樓走廊

網上一度流傳事件源自大興行動基地測試催淚彈。昨晚8時許，數百人響應號召在基地外聚集要求警方交代，有人以雜物堵路，防暴警察在場戒備，警告聚集者涉非法集結。約兩小時後，警方施放多枚催淚彈驅散人群，差不多時間，良德街屬富臨集團的龍門冰室櫥窗被人砸碎及縱火，有催淚彈射至兆軒苑逸生閣7樓走廊，居民紛紛關門及走避。聚集人群至今日凌晨陸續散去。

居民王先生稱，昨晚10時許，在兆軒苑逸生閣7樓走廊觀看樓下聚集人群與警對峙，見警方向高空施放多枚催淚彈，火光高於其身處樓層，突見有催淚彈落在背後走廊，不斷冒煙，即叫其他居民關門，自己則返回單位暫避，其後不斷用水冲洗，始能紓緩刺鼻澀眼感覺。對於警方向民居射催淚彈，他認為極不合理。

富臨龍門冰室遭縱火

環保署表示，昨午轉吹西北風，東涌、元朗、屯門等區的污染物濃度較平常水平高。警方稱，昨日日間沒有在屯門使用過催淚氣體或如網上流傳所講試用任何不明氣體。

街坊陳太說，昨午3時半在屯門碼頭附近乘搭輕鐵時已嗅到刺鼻氣體，至4時情况加劇，「周圍都好濛、煙霧瀰漫，唔知以為燒緊街衣」，她吸入氣體後氣管一度收縮不適，「我本身有哮喘，如果長期吸入，哮喘嚴重起來會死人㗎嘛」。

（反修例風暴）