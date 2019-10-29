中催淚彈藥房批亂射 警到訪道歉

店員：不少藥物密封包裝 不受污染

事發時一枚催淚彈射進油麻地彌敦道明寅藥房的貨架上，店內頓時煙霧瀰漫。藥房昨午仍殘留少許催淚煙氣味，部分貨品如維他命丸需丟掉。當時走避不及的店員胡先生昨說，事發後收到百多個來電及短訊關心，自己沒有求醫，身體已無不適，昨早返店用漂白水清潔店舖。他說不少藥物是密封包裝，料不會受催淚煙污染，但會清潔盒子。

胡先生說，昨早4名便衣警員到店內道歉，稱「唔好意思」，希望他們體諒。至於會否接受道歉，他苦笑說：「都無得話接唔接受。」他說當晚已因應示威「拉半閘」，警方在無警告下施放催淚彈，「亂咁射」，希望警方勿再誤傷無辜。他又稱仍在點算店舖損失，由老闆決定是否向警方追究。

前晚招牌遭催淚彈射中、位於西洋菜街的「章記香港仔魚蛋王」昨如常營業，店員說恐食材受污染，前晚已丟棄一批。店員又說，之前已多次因警方在附近施放催淚彈而需落閘，惟前晚趕不及落閘。

此外，前晚一輛載滿乘客的905線九巴駛至彌敦道與亞皆老街交界時遭催淚煙波及，車長吸入催淚煙不適。九巴表示關注事件，事後派員協助車上乘客離開，並陪同車長往醫院治療，車長經初步檢查，身體無大礙，亦已安排將巴士駛回車廠徹底清洗。九巴感謝事發後曾協助車長的義務急救員。

催淚煙攻九巴 工會：後果嚴重

九巴職員權益工會發言人李國華稱，涉事車長事後需留院觀察，情况無大礙。他譴責警方做法，稱當時不少汽車行駛，警方卻施放催淚彈，漠視公眾安全，「如果巴士車長駕駛時不適，你可以想像後果會有多嚴重」，要求警方道歉。

（反修例風暴）