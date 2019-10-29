被捕者嘔吐倒地 警拒急救員治理 醫護斥「只顧拉人 罔顧人權」

警疑踢被制服者頭 向女途人面噴椒

此外，從網上片段所見，防暴警察前日下午在九龍城太制服一名青年後，青年已不見反抗，此時有警察走近，疑似朝青年頭部方向踢了一腳。前晚約10時，警方在旺角一驅散人群，一名途經女子邊行邊叫「阿sir，唔好掂我」，隨即被警員近距離向她面部直射胡椒噴霧（見表）。

警方昨在記者會播放周日示威者破壞商店及縱火的片段。警察公共關係科總警司謝振中說，前日有數千人在沒有通知下在尖沙嘴聚集堵路，之後又在九龍多區破壞銀行、商店、縱火等，另至少有3宗示威者圍毆市民事件。他說，至昨凌晨4時，有清潔工在旺角彌敦道與亞皆老街交界清理離物時，發現一個白色膠箱，上面寫有「危險」、「未爆」字眼，暫列作炸彈嚇詐案處理。謝振中稱，前日警方及早截查，以情報主導突擊快速拘捕，「成效顯著」。他提到示威現場往往聽到「落雨、開遮」，不少支持示威者的人用傘摭擋犯罪行為，可構成協助或教唆他人犯罪，重申示威者及支持者均要負上刑責。

警方表示，連同周日示威，警方過去一周共拘捕206人，12至63歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、刑事毁壞、縱火等。過去一周有7名警員受傷，最嚴重者是在旺角被磚頭擲中胸口，肋骨骨折。

救護車到場接走傷者不果

警方周日共施放88枚催淚彈。據本報記者採訪及網上片段顯示，不少人被制服時出現嘔吐、雙腿無力等情况，但未獲義務急救員或救護員即時治理，其中本報記者目擊，一名男子昨凌晨在旺角銀行中心外被捕時雙腿發軟，警方將他帶上警車時，他頭撞警車車門，隨即軟癱倒地，大批義務急救員要求警方開放封鎖線為男子治理，或讓男子上救護車，擾攘10多分鐘後，即使有救護車到場，救護員欲接走傷者亦不果。類似情况在周日晚上近10時半亦在旺角豉油街發生，一名男子被制服後跪地嘔吐，義務急救員與警理論，希望讓一名有醫管局註冊護士證件的急救員為男子救治，但警方未有理會，將男子押上私家車帶走。

藥房巴士密閉 高濃度催淚氣可致窒息

公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為警方做法「不能接受」，「只顧拉人而罔顧人權」，「即使是被捕人，只要身體受傷，基於人道考慮，都有盡早接受治療的權利」。對於多名被捕者嘔吐或發軟，馬說不排除其頭部中警棍等引發頭暈，而一般而言，人體吸入大量催淚煙，容易「作嘔」，而氣管亦會收窄，引致呼吸困難、心跳急促甚至暈厥，需及早治理。

另外，警方前日在藥房及巴士前施放催淚彈，馬仲儀批評「比8月在葵芳站施放更離譜」，因這些地方空間更密閉，氣體更難消散外，濃度更高，「可致氣管收窄並窒息」。

明報記者

（反修例風暴）