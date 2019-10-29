警「起底」禁令收窄 增「意圖或可能騷擾」方違

其餘兩項禁制行為不變

根據高院上周頒發的臨時禁制令，其首項的禁制行為是禁止任何人在未經同意下，不法地發布警員及其家屬如姓名、職位、facebook帳戶ID、Instagram帳戶ID、照片等個人資料。

根據高院昨日修訂命令，將首項禁制行為改為禁止任何人未經同意下，不法地發布警員及其家屬個人資料，新加入「有意圖或相當可能會恐嚇、騷擾、威脅、煩擾或干擾相關人士的情况下使用、發布、傳達或披露」警員及家屬個人資料，便屬違反禁反制令。

至於臨時禁制令的其餘兩項禁制行為，則和上周內容不變，而有關修訂命令繼續有效至下周五（11月8日）上午10時半。

港大法律學院首席講師張達明昨早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，禁止披露警員及親屬個人資料的臨時禁制令，條文列出未經同意下發布資料即屬違反禁制令是太過廣泛，又沒有合理辯解內容，可能影響傳媒的正常採訪，甚至學校教師為警員子女點名，或發布日常生活照片，都有可能違反禁制令。

（反修例風暴）