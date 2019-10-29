警指蒙面防攻擊 本報點算六成戴面布網口罩

警：口罩防鋼珠利器 非避究責起底

本報昨報道，由《禁止蒙面規例》10月5日凌晨生效至本月21日，24個反修例衝突現場的366名警員中，至少190人蒙面執勤。警察公共關係科總警司謝振中昨在警方記者會稱，警察蒙面並非為了逃避法律責任或避免起底，有關口罩為保護裝備。他解釋，之前有警員被示威者用鐵枝襲擊，傷害眼部，及用鋼珠射爆牙齒和嘴唇，故警方向前線警員提供頭部和面部保護裝備，包括面罩、抗火罩及防𠝹護頸箍等，「部分裝備是可以防衛遠距離的鋼珠射擊，部分裝備的布料可以防止有人用利刀或利器𠝹警員的頸或臉部」。

記者翻看照片發現，蒙面執勤的警員戴的面罩有多種款式，包括面巾、網狀口罩、狀似布料的口罩和膠口罩；本報點算發現，當中66人戴上膠口罩，佔蒙面警員總數（190人）34.7%，其餘警員均戴上薄面巾或網製口罩，在石硤尾、荃灣、尖沙嘴、太古及元朗共5個示威衝突地點出現的蒙面警員，全都戴上薄面巾或網製口罩。

學者：面布網口罩薄身難防護

理大機械工程學系前工程師盧覺強表示，面布或網製口罩厚度要達2毫米至6毫米，才有可能阻擋外來攻擊，以免受傷，惟一般面布或網製口罩均較薄身，難有保護效果，相信要有效防止面部受到彈珠或棍攻擊，仍需佩戴膠製口罩。

他續說，裝上強力橡筋的丫叉，發射手指頭大小的彈珠，已足以射穿人的頭部，外國曾有人測試丫叉攻擊力時，將半粒鐵珠誤射進人頭，需立即送院；至於被削尖的棍，更能輕易插穿薄身口罩，「細細力都可以打到人流血」。他認為，面罩夠硬才能保護面部，若警員只戴上薄網口罩或面布，相信是濕水後作防催淚煙用，或者以免被他人起底。

本報欲向警方了解警員戴不同口罩的原因，至截稿未獲回覆。

明報記者

（反修例風暴）