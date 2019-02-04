警制服逐步加「行動呼號」 無時間表 稱平衡起底風險 人權組織促糾正前線「拒監察」態度

明報記者

警察公共關係科總警司謝振中昨午於記者會表示，警方現試行新機制，部分警員身上配備的白色卡片，上面印有「行動呼號」，顯示所屬行動部隊、小隊及崗位，「每人的『行動呼號』都是獨一無二」；以往「行動呼號」用作行動部隊的內部識別。

行動呼號由英文字母及3個數字組成，謝振中以「PTU A1 1/1」舉例，PTU為機動部隊，A1為新界南總區第1小隊，最後兩組數為個別警員位置，「1/1」即第1橫排第1直行的警員（見圖）。

記者多番追問「行動呼號」何時全面推行，行動部高級警司汪威遜表示未有確切時間表。他認為市民不要放大識別警員身分的問題，反要考慮警員每日工作10多小時，又要擔心自己及家人被「起底」及滋擾。他強調「行動呼號」能識別身分，稱警員面對龐大壓力，支持比挑剔更重要。

譚文豪批防暴反轉白卡 涂謹申：須有制度監察

民權觀察成員王浩賢認為新措施成效有待觀察，並表示反修例運動以來，「警員在警隊高層默許下形成惡劣文化」，不少人執勤時隱藏身分，拒接受公眾監察及問責，對查看編號的市民或記者的態度惡劣，警隊必須糾正警員態度。他關注代號字體太細，難看到，相反西班牙警察制服背部「大大隻字」展示編號，促請警方長遠檢視制服設計及展示編號的問題。

公民黨立法會議員譚文豪認為，有方法供辨識警員身分便可，但關注「有制度，卻有警員不執行」，表示曾有防暴警反轉展示代號的白卡，促請警方確保警員遵守制度。民主黨議員涂謹申說新代號供警方內部辨識，必須有第三方如監警會監察制度，包括確保警員執勤有展示代號、警員沒有用他人代號。

警：騷擾警員禁令針對非法未經同意

另外，謝振中昨提到上周警方申請臨時禁制令，只針對「惡意起底」，而6月至今已有超過2600名警員及家屬被起底，重申傳媒作專業、客觀報道評論時不用擔心。

有記者問及禁制令中亦禁止「恐嚇、騷擾、威脅」警員和其家屬，應如何定義以上行為。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，最大原則是行為如屬「非法（unlawful）」或「未經同意（unwilful）」，即有違禁制令。記者追問如果對警員大叫批評的說話是否違禁制令，李桂華反問這行為是否非法，如不是，「就沒有問題」。

（反修例風暴）