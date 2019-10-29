杜耀明：記者安全受威脅 非常手法可理解

楊健興：警回應重複 不損知情權

黃永亨：礙正常採訪 不滿應投訴

楊健興稱，近日有多個個案清楚見到警方於示威現場針對記者用武，對於昨日有前線記者要以更激烈的行動表達不滿，表示理解及尊重；雖然手法具爭議，但觀乎近日警方於記者會一再重複內容，沒有實質、具意義的回應問題，相信昨日抗議不影響公眾知情權。楊又認為警方如有誠意與傳媒建立良好關係，最少應在言語態度上表達尊重，但昨日部分警察公共關係科人員態度仍「不理想」及令人憤怒。記協同時呼籲傳媒機構切勿對參與抗議的記者「秋後算帳」。

黃永亨表示，記者有責任完成採訪工作，記者會非表達不滿的場合，如有不滿，應向警方投訴，或在其他地方表達意見，不應阻礙正常採訪，認為昨前線記者做法為「攞曝光」。

浸會大學新聞系退休教師杜耀明反駁，新聞行政人員協會如無為其前線記者表達過不滿，就不應批評做法。他說，近日記者採訪示威時被刻意針對，人身安全受威脅、採訪權被踐踏，而記招上無清楚解釋及交代，「如傳統手法得不到正面回應，訴求形式則會更激烈」，認為昨日前線記者的行動為非常手法，可以理解。

（反修例風暴）