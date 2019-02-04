護財物員工 TVB申臨時禁令

根據傳訊令狀，臨時禁制令的原告為電視廣播有限公司，首被告為非法及惡意破壞TVB財物的任何人，次被告是非法及惡意傷害TVB員工的任何人。禁制令禁止破壞任何TVB的財物，在財物上塗鴉、書寫任何文字或字符等；不容許傷害、侮辱或引致任何TVB員工身體損傷，不能以可致減低視力的光線照射任何員工。TVB可向被告追討損失。

TVB發言人昨日說，自反修例運動開始，便出現無綫新聞偏頗等指控，導致不同社交媒體上發起杯葛無綫行動，意圖對該台造成經濟損失，無綫電視深表遺憾。發言人續稱，近期對無綫電視記者及財務的襲擊和毁壞，對員工及財務安全構成威脅，故有必要申請臨時禁制令。

法政匯思成員、大律師何旳匡表示，若禁制令獲批，原告可聘執達吏到採訪現場執行禁制令，如有人違反禁制令可報警求助，或記錄違反者的資料待日後提出索償，或要求法庭裁定違反者藐視法庭。對於有警員在示威現場以強光照射傳媒，被問到該行為是否違反禁制令，何旳匡稱要證明警員非法地執行職務，意圖危害TVB員工身體，否則難以「告得入」。

（反修例風暴）