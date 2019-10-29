遭截查 攝記被捕扣7小時 3記者組織批濫用法例阻採訪

HKFP攝記索委任證

警：拒示身分證涉阻差

《Hong Kong Free Press》報道，May James為外國記者會及記者協會會員，近月為HKFP提供了逾2400張相片，前日於旺角採訪期間身穿記者背心及帶備記者證，及後被捕，昨早6時許才獲准以100元保釋，HKFP總編Tom Grundy稱正徵詢法律意見。

市民喊勿打 警：記者又點

根據記協發放片段，當時警員向May稱《禁蒙面法》下記者無豁免，要求她除下防毒面罩，她除下面罩後與警員理論，遭警員指控假記者並要求搜查身分證明文件，她隨即要求警員先出示委任證，自己才會出示身分證；多名警員不斷稱「我哋係唔需要出示委任證」，May多番追問警員委任證後，警員湧上前制服她。有市民見狀喝止警員勿打記者，警員回應「記者又點呀？我未打佢喎」。

記協及攝記協發表聯合聲明，譴責警方前日肆意阻礙記者採訪拍攝，不但無理推撞記者及拉扯其身上面罩，更刻意直射藍色胡椒水劑及橡膠子彈，導致多名記者受傷，其中一名女記者被查證身分後遭無理通宵拘留7小時。記協重提保安局長李家超於立《禁蒙面法》記招時，公開表明記者獲豁免，惟近日前線警員強扯記者面罩，更指「記者沒有豁免」。

外國記者會譴責警方的拘捕行動，要求就警方暴力對待記者及干擾傳媒採訪作透明及獨立的調查。另外，香港新聞行政人員協會（NEA）關注香港電台一名攝影師在旺角採訪期間被警員強行扯下面罩，譴責所有不必要武力，要求當局徹查。

警方公共關係科總警司謝振中稱，May拒絕出示身分證，至被捕後才願意出示，行為有阻差辦公之嫌，目前她獲保釋，須於11月向警方報到。高級警司江永祥表示，當時警員穿整套制服，要求警員出示委任證是無理要求，認為任何人都不能因警員未出示委任證而拒絕出示身分證。

（反修例風暴）