記者抗議警暴 警離場中斷記招 模仿強光照射 謝振中批「騎劫」表達個人意見

沒警告強除面罩 認「絕不理想」警：有免責辯護不代表有特權

有新聞組織提出，保安局長李家超曾提及記者採訪可獲豁免（見另稿）。至於周日示威中，有香港電台記者被警強行扯下防毒面罩，本報記者亦被警截查並要求除下面罩，警察公共關係科總警司謝振中表示，《禁蒙面法》下「沒有特權及豁免，只有免責辯護」，並引用條例下第4(3)(a)條，稱專業記者適用於免責辯護，但不代表「有特權不需被截查」。

謝振中續稱，警員應先口頭要求記者除面罩，如警告無效才會用適當武力；承認在沒作出警告下扯面罩的行為「絕不理想」，相信有良好溝通，情况可避免。他表示單憑單一片段，缺乏前文後理，不能斷定警員做法，呼籲涉事記者到投訴警察課投訴。

兩自由記者讀聲明

警方昨日如常於下午4時在警察總部召開記者會，據知一批出席的記者在記者會透過手機通訊群組聯繫，商議會上有所行動，其中一人負責買強光電筒。記者會開始約25分鐘後，有兩名分別姓葉及姓張的自由工作記者突朗讀聲明，「希望警方正視警員在在現場對新聞工作者所施行的暴力」，部分在場傳媒站立響應。聲明中提及記者被扯面罩、直射藍色胡椒水劑及發射橡膠子彈，甚至周日有記者被捕。

警方高層隨即離席，警察公共關係科警司及記者會主持人高振邦宣布記者會暫停。其後，該兩名記者模仿警員用強光電筒照射記者雙眼及攝影機，開着電筒發表意見。

聯絡隊欲驅趕抗議記者

稱「個場係我哋嘅」掀不滿

抗議期間，有數名傳媒聯絡隊成員上前，欲趕走讀聲明的記者，又稱「呢個場係我哋嘅」，引起部分記者不滿。大批記者上前拍攝及質問警方，雙方一度推撞，有警員指一名攝影記者「襲警」；大部分記者一度離場。

警批剝削市民知情權

約20分鐘後，警方高層重返會場繼續記招，有記者大叫要求直接進入問答環節，高振邦喝令記者「收聲」。警察公共關係科總警司謝振中續發言，稱過去多場記者會是在互相尊重的基礎下進行，不認同有人「騎劫」記者會發表個人意見。

有記者對警方就提問設限不滿，謝振中說，如果記者有答問環節以外的事想表達，可以找一個合適的場合、渠道向警方反映；記者會被打斷是剝削全港市民獲得資訊的權利，警方對記者會一度被個別記者打斷表示遺憾。

截查記者料屬同一水警小隊

周日晚旺角清場行動，多名記者被警員查問，網媒《Hong Kong Free Press》自由攝影記者May James遭截查後被捕。本報翻查周日的影片及相片，發現截查本報記者及拘捕May James的防暴警，身上所掛白卡同印着「MAR T2」的「行動呼號」，相信是屬水警總區同一小隊的警員。

明報記者

（反修例風暴）

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