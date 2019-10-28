蔡英文促港移交陳同佳相關證據

管浩鳴拒透露陳近况

陳同佳出獄時一直陪伴在旁的聖公會教省秘書長管浩鳴，昨午現身機場，他接受《蘋果日報》記者查詢時，說昨日沒有與陳同佳聯絡，也拒絕透露陳近况，只表示要到上海探望母親，今日會返港。

蔡英文在台灣出席活動後，再次回應陳同佳案，稱香港政府不願意行使司法管轄權，由台灣政府行使便按照台灣法例，陳同佳是被通緝，只有逮捕沒有自首。她表示，事件已由台灣司法機關接手，她促請港方盡快把陳同佳及相關證據交給台灣。對於有質疑指事件拖得愈久，愈可能造成陳同佳不想投案，內政部長徐國勇昨表示，這是香港要處理的問題，台灣方面隨時準備好，陳同佳今天或明天便可以到台灣。

立法會議員楊岳橋出席港台節目《城市論壇》時表示，只有港府知道手上的涉案證據有多少，但應包括去年3月，陳同佳在警誡下錄取的口供。他指出，港府不把全套證據交給台灣，陳一定不能得到全面的公平審訊。

楊岳橋：欠全套證據 難獲公平審訊

對於有意見指陳同佳可在台灣再錄口供，楊反駁稱，陳到台灣後可行使緘默權，不承認殺人。同場的港區人大政協、行政會議成員葉國謙表示，陳同佳現時在香港是普通人，不認為港府在案件中有何角色，他亦否認港府委託管浩鳴當中間人。

（反修例風暴）