陳茂波網誌：步技術性衰退 全年或負增長

陳茂波以「風急雨驟」為題撰寫網誌，稱反修例風波持續超過4個月，多個行業默默承受代價，經濟之差相信市民都心裏有數。他表示，繼第二季經濟增長出現按季負增長後，第三季情况持續，意味經濟已步入技術性衰退，而且幅度顯著擴大，更甚者目前情况未有起色，要達至全年經濟增長0至1%的預測極難，不排除全年經濟可能出現負增長。

他表示，本港經濟正受全方位的打擊，以出口貨量計，預計第三季跌幅超過7%，為近10年最大的單季跌幅；旅遊業方面，訪港旅客人次持續跌勢，10月上半月跌幅擴大至近五成；零售業銷貨量跌幅，由7月的13.1%擴大至8月的25.3%，為有紀錄以來最大單月按年跌幅。

政府上周公布新一輪「撐企業、保就業」措施，合計總額超過20億元，陳茂波表示，支援措施只能稍為減輕相關行業和市民的壓力，治本需要社會各界制止暴力、對交通及特定商舖機構的破壞等，並拒絕「攬炒」的執念。

（反修例風暴）