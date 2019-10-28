私隱專員：起底已「武器化」 涉警個案七成降至三成

稱臨時禁制令有助公署工作

反修例運動至今近5個月，不論警員、官員、示威者、傳媒等都有被網民「起底」。對於有意見質疑律政司只為警員申請禁制令，做法屬厚此薄彼，私隱專員黃繼兒說，司法程序仍在進行，不便評論。

他透露，6月中至今公署接獲約2370宗涉及起底的投訴，情况愈來愈嚴重，當中有694宗涉及警員，其餘七成與官員、傳媒及市民有關。他指出，網上起底比例有出現變化，警員個案由首兩個月佔整體七成，逐步減至後期約三成。

黃繼兒指出，律政司申請臨時禁制是基於守護公眾利益，禁制令是涉及公共纏擾，公署則是保障個人資料，是監管刑事行為，兩者權力有不同。他表示，禁制令禁止不法披露警員及家屬個人資料，及不可恐嚇及騷擾，性質是以監管行為為主。他又稱，若日後有機會修訂《私隱條例》，希望可由公署代被起底者獨立發出禁制式命令，或者協助受害人向法庭申請禁制式命令。

黃繼兒續稱，不論是《私隱條例》或臨時禁制令，要找出起底者都有困難，即使找出相關IP地址，也未必確認到涉事者身分。

（反修例風暴）