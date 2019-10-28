林鄭缺席八大畢業禮 中大生擬遊行

八大畢業禮陸續舉行（見表），中大下周四（7日）於校內百萬大道舉行頒授學士及碩士學位典禮。facebook專頁CUHK Secrets有帖文呼籲同學，畢業禮當天在港鐵大學站集合遊行到百萬大道，並有「為運動中捨身義士默哀一分鐘」等行動，帖文提到任何行動盡可能不阻礙畢業禮運作，尊重校方、持相反意見的同學和家長。有份籌備的楊同學向本報稱，遊行時會拉橫額及叫口號，亦正籌備聲明，除表明「五大訴求，缺一不可」外，亦包括聲援中大被捕學生、回應外界對校長段崇智的批評等。

教大於網頁提到，學位頒授典禮是嚴肅而莊重的儀式，畢業生須留意場館規例。規例提到，畢業生須衣著整齊出席畢業典禮，畢業袍或衣履未能符合要求者，不獲准上台接受學位頒授。

稱交通不確定 科大畢業禮改室內

科大下周四（7日）、周五（8日）舉行畢業禮。校方上周五發出通知，表示基於現時本港情况令交通有不確定性，及潛在的校園安全問題，決定將所有畢業禮改於學校室內即何善衡體育館或香港中華廠商聯合會演講廳進行。科大學生會聲明稱，科大一直於賽馬會大堂舉行畢業禮，畢業生於該處高拋四方帽正式畢業為學校傳統之一，不滿「校方假藉香港時政為由」，在沒有合理原因和諮詢下更改典禮場地。

特首林鄭月娥去年曾出席嶺大、理大畢業禮，其中於嶺大畢業禮，有學生在台下高呼「廢除特首校監必然制」口號及舉起標語，亦有學生上台後舉起標語並呼喊「反對填海」等口號。去年於中大畢業禮上，有學生舉起「悼香港念政治犯」等橫額表達訴求。

（反修例風暴）