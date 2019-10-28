理大校長拒與戴口罩畢業生握手 手勢示意下台 博士生鞠躬離開

學生發起周三蒙面畢業快閃

頒授哲學博士學位時，滕錦光會與上台的學生握手及合照。一名女畢業生戴黑色口罩上台，她走向滕錦光並伸手想與滕握手，但滕未有伸手，及用手勢示意她下台，學生之後鞠躬再離開。另一名女畢業生戴外科口罩排隊等候上台時，有工作人員曾上前與她傾談，該學生繼續戴口罩上台，走向滕錦光時向他鞠躬，滕錦光亦未有與該學生握手。

滕錦光致辭：理性表達 容納不同觀點

滕錦光用英文致辭，他提到當前社會產生嚴重分歧，令人擔憂。他懇請各方加強溝通，使暴力在香港消失，讓社會盡快走出困局，回復原來秩序。他又說，希望能秉持大學教育理念，以尊重和理性態度表達意見，擁抱多元文化，容納不同觀點，履行自己責任之餘，還要尊重他人的權利。典禮後不設傳媒訪問，理大之後回覆查詢表示，昨日畢業禮綵排時已與畢業生講解有關安排，基於畢業禮是莊嚴而隆重的場合，校方期望所有畢業生尊重典禮，在台上不應戴上口罩。

理大：綵排已提醒不應戴口罩

其中一名戴口罩上台的學生稱自己生病，亦提到近來學生用不同方式表訴訴求，但校長未有回應學生。學生家長希望校方交代校長未有握手原因。理大學生會署理會長胡國泓認為，滕作為校長應聆聽學生聲音，但滕不願意接受，他拒絕握手是不尊重學生，亦不尊重自己。胡國泓引述滕致辭時提到應容納不同觀點等，認為滕是自打嘴巴。胡又稱，滕自上任以來，未有正面面對學生及回應訴求，質疑他是否適合任校長一職；學生會鼓勵同學於畢業禮用自己方法表達意見。

香港賽馬會行政總裁應家柏及清華大學校長邱勇昨日獲授榮譽博士學位，邱勇未有出席典禮。理大今年逾萬名畢業生，包括326名哲學博士、119名專業博士、逾5000名學士等。理大本月29日至下月16日期間舉行多場畢業禮。理大表示，一向以來校長會參加哲學博士學位暨榮譽學位頒授典禮，而學院及學系均自行舉辦其畢業禮。

滕錦光今年7月上任理大校長一職，今次是他首次以校長身分出席理大畢業禮。滕錦光是結構工程專家，他1994年起在理大任職，2005年起成為結構工程講座教授，2006至2010年出任協理副校長。去年4月，他於深圳南方科技大學出任副校長兼研究生院院長。滕錦光在南科大做副校長期間，理大有保留其職銜。

明報記者

（反修例風暴）