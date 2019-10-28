否認運動現疲態 示威者：處調整期 抗爭不會停

自言是和理非的陳小姐昨日偕夫出席集會，她說不會與勇武派割席，「他們『裝修』店舖不是無差別，是有目標」，但她說擔心此舉會影響其他市民觀感。對於早前不少衝突不止在周末，即使是周一至五工作日也發生，陳小姐稱，「好多人心理上接受不到這樣密集，好似現在般一周一兩次就足夠」，但她說抗爭「不能完全停」，否則難再引起國際關注向政府施壓，「我看不見運動會停，身邊很多人都說抖一抖，再留力等到11‧2維園集會」。

催淚彈「放題」 示威者帶6歲女避入文化中心

另外， 昨日尖沙嘴集會已極少出現合家歡，但也有少數家長帶同年幼子女現身梳士巴利道花園。其中王氏夫婦帶同6歲女兒到場，二人說早前一家三口出席多次反修例運動，强調「會抗爭到五大訴求落實為止」。被問到警方昨日頻頻發射催淚彈，會否恐怕走避不及時，王先生說「已習以為常」，又說警方在下午3時多次發射催淚彈時，一家三口到文化中心外暫避。

（反修例風暴）