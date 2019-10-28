記者疑中彈傷腳 「無豁免」遭強脫面罩

昨晚近10時，警方在旺角清場期間，本報記者在彌敦道南行線655號對開採訪時，被多名蒙面警員截停，稱記者違反《禁蒙面法》，要求脫下防毒面具，記者因現場警員隨時有可能施放催淚煙而拒絕，並多次重申保安局長李家超明確表示正工作的新聞工作者屬合理免責，但警員稱「記者無特權」。

警員其後要求出示記者證及身分證，記者出示身分證、明報記者證及攝影記者協會記者證，警員稱要核對容貌，要求除下防毒面具，記者遵從。

稱比記者熟法律 未回應李家超講法

警員之後記下資料並搜查背囊，之後放行，全程擾攘約10分鐘。其間警員多次稱自己是執法人員，比記者更熟悉法律，但記者多次詢問是否知悉李家超早前講法，警員卻多次迴避。

昨傍晚近7時，有市民在旺角亞皆老街及彌敦道交界聚集，警方沒舉旗警告下施放多發催淚彈驅散人群，立場新聞一名記者腳部懷疑中彈受傷，要由義務急救員攙扶至室內治理。晚上8時許，有防暴警在彌敦道及亞皆老街交界向人群投擲催淚彈，在10多名記者頭頂掠過。

警方下午在太空館旁與示威者衝突，警員向人群及記者方向近距離射催淚彈及催淚水劑，本報記者被水劑射中，皮膚持續刺痛。

（反修例風暴）