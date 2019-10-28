警佈防遭圍拍 影者：多蒙面不違禁令

昨日警員在示威現場佈防時，不少圍觀者舉機拍攝，甚至走到警員面前近距離拍攝，惟警察未有阻止。本報記者觀察，大部分警員均戴上面罩，即使被拍攝，亦難以辨認身分。

大學二年級生陳小姐（化名）昨拍攝警員，她表示相片只作「個人收藏」，不會公開發布。她說在個人社交平台曾上載一張警員「大頭」相，但對方戴了面罩，「認不出是誰」，相信不會受禁制令影響，故不會刪除照片。

有人稱禁令不合理不會守

有不願具名男子昨在封鎖線拍攝警員，他得悉禁制令已生效，但有感難以執行，「如果遊客拍下警員再上載facebook，是不是也會被控？」他說現場非常多人拍攝，相信警方不能每個人也阻止。他亦認為禁制令不合理，有違言論自由，故不會遵守，「如果照片漂亮，也會上載至社交平台」。

蒙面警胸口展「行動副號」白卡

反修例示威已持續4個多月，防暴警或速龍小隊常蒙面及未有展示警員編號屢遭批評，記者昨在現場發現不少蒙面警員在胸口展示「行動副號」的白卡，例如署理新界南總區指揮官陶輝右邊胸口的白卡寫了「RRC NTS Commander」字樣，顯示他是新界南 （NTS）的指揮官，以及他是負責指揮總區應變大隊（RRC）。昨有市民在尖沙嘴梳士巴利花園指罵警員沒顯示編號，有警員隨即回應「𠵱家有了」，但胸口展示的白卡並非該名警員的編號。

（反修例風暴）