集會再變多區衝突 半關藥房中彈困3人 旺角密放催淚彈 煙湧滿客巴士

入夜後示威者在多區破壞，晚上7時許，有示威者在亞皆老道及彌敦道交界用雜物築路障，防暴警迅速到場清除，後有示威者先後於旺角站C2及E2出口縱火，防暴警及速龍小隊先後趕到並拘捕多人，又向人群施放胡椒噴霧、發射胡椒球彈及手擲催淚彈。

藥房店員：未知貨品需否報銷

至晚上9時許，防暴警在窩打老道登上警車離去前，施放一輪催淚彈，其中射入彌敦道近窩打老道一間藥房內，店內煙霧瀰漫，催淚彈頭遺留店內貨架上。一名被救出店員胡先生憶述，事發時店舖已落半閘，他和一名朋友在店內，看到有人用磚擲向警車，有防暴警在車上射催淚彈，其中一枚射入店，他和朋友即時躲進洗手間洗面，不斷咳嗽。胡先生說事後已知會店主，未知貨品需否報銷及向警追究。另外，旺角有麵店門外有催淚彈，白煙直湧入店，市民協助拿水撲熄。

急救員為車長洗眼 乘客急逃批亂放彈

而近11時半，催淚彈落在旺角彌敦道一輛滿載乘客的過海巴士旁，濃煙湧進車廂，乘客被迫吸煙，有上層女乘客說，見其他乘客流淚不適，對警方肆意放催淚彈感到憤怒。車廂內當時有大量乘客掩鼻逃離，有義務急救員為車長洗眼及戴防毒面罩。近凌晨時分，警方再在豉油街附近密集施放催淚彈，當時有逾百市民在街頭聚集，大部分沒有任何保護裝備。

警重兵屯彌敦道 尖沙嘴示威者轉戰多區

上周日九龍大遊行，警方出動水炮車沿彌敦道噴射藍色水劑清場，油尖旺大量店舖被射中，尖沙嘴九龍清真寺亦被波及，事後遭批評褻瀆及冒犯宗教，引發連串聲援穆斯林及少數旅裔活動。事隔一周，網民昨發起「追究警暴 守護穆斯林 守護民眾與記者」集會，未申請不反對通知書。警方在集會開始前，已派出大量警力沿彌敦道多個路口如海防道及柯士甸道等設下多道防線，又截查黑衣市民，示威者無法前往佐敦至半島酒店一段彌敦道，清真寺及重慶大廈外也有防暴警巡邏截查，故這段彌敦道清真寺一帶昨大致平靜。

昨午3時許，梳士巴利花園約有逾千市民聚集，約3時半逾百名市民走出梳士巴利道，有人向防暴警投擲雜物，警方即施放胡椒噴霧及催淚彈，並向尖東方向推進，市民沿梳士巴利道兩邊散去，未能沿彌敦道向北而行。

入夜後尖沙嘴聚集人數銳減，警方一度出動水炮車從油麻地出發，沿彌敦道南行逆線而行，至麼地道發射無色催淚水劑，之後轉入梳士巴利道，沿途市民爭相走避。其他示威者則轉到其他地區，包括黃埔、旺角及土瓜灣一帶聚集及破壞公共設施，包括向港鐵站縱火、撬開商店鐵閘並投擲汽油彈等。

明報記者

（反修例風暴）