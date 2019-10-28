謝偉銓：避起底有需要 譚文豪：濫捕亦無王管

曾多次出現在反修例示威衝突現場的譚文豪表示，就他所見，超過一半警員在處理反修例示威衝突時，會戴上不同款式面巾或面罩蒙面，明顯不是警隊裝備，而是自行購入，惟警方無向公眾清楚解釋原因，相信是害怕被網民起底，或者濫捕後被追究責任，「蒙面警員覺得別人看不到自己的樣子，就可以不用為行為負責任」。他又說，絕大部分警員在執勤時，均沒有展示警員編號，他曾目擊有警長要求同袍不要一直隱藏警員編號，「其實警察自己都知道，跟規矩便不應隱藏身分，但現時『無王管』，便造成有些警察為所欲為」。

他稱，在警員刻意隱藏身分下，若遇上警方使用過分武力，受害人根本無從跟進，警員只會進一步濫權，而警權現已過大至讓人無法接受的地步。他已向警方投訴警員隱藏身分問題，警方一直拖延回答，「姑且看看過幾個月他們如何回應」。

謝：蒙面兼無編號 監警跟進

謝偉銓認為，警方或在行動上有需要才會蒙面，尤其警察現時面對起底問題。他又稱，監警會一直要求警員執行任務時應有可識別的編號，「又例如用不同顏色等去嘗試做識別，只要能讓警方找回被投訴的警員就足夠」。至於現時仍有不少警員蒙面又未有展示任何編號，他稱監警會會繼續跟進有關情况。

（反修例風暴）