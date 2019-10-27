陳帆：待社會沒「攻擊意念」 港鐵才復常

網民今尖沙嘴集會 港鐵10時收車

港鐵在上周三至周五（23至25日）曾將收車時間改至晚上11時，惟港鐵稱考慮到周末晚上的風險較平日高，故昨晚提早至10時收車。今日繼續有網民在多區發起活動，綜合網上資料，今午3時有網民發起在尖沙嘴梳士巴利花園集會，訴求包括反對出動警犬、守護民眾及記者、守護穆斯林等；另有網民發起下午4時在觀塘海濱花園舉行「自由之鶴暨大型追悼會」。

另外，原定上周五至周日（25至27日）在尖沙嘴文化中心露天廣場舉行的「香港文化節——非物質文化遺產市集」，昨稱因社會環境有不確定因素，及各區交通或有不便，故提早於昨午5時閉幕。

陳帆昨日在商台《政經星期六》表示，剛過去的周一至周五，社會狀况相對平和，若連續兩個周日（今日和下周日）維持寧靜，港鐵服務或能回復正常。

此外，市建局前日公布，擬將春田街重建項目改作首置盤，市建局行政總監韋志成稱興建首置盤會影響市建局的資金流，若要配合政府提供更多首置盤，需與政府商討額外資源。陳帆昨稱，若市建局參與更多公營房屋、首置盤等，對其財政會有一定影響，有需要時會考慮向市建局注資。

（反修例風暴）