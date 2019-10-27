對「沒有暴徒」之說有保留 「但明白你」

「繼續暴力下去是絕望的」

不過，當想起被警察帶走的年輕示威者，陳恩明難免會搖頭嘆息，「每想到年輕人被帶上警車，再到覊留室的一段路……」，這4個多月他哭過很多次，雖然說近來比較少哭，訪問時仍數度眼濕濕。民間高呼「和勇不割」，陳恩明斬釘截鐵地說：「精神上完全不割。」但他認為「勇」也不能沒有底線，「去到無底線，便變成累鬥累，繼續暴力下去是絕望的，因為我們把重任放在暴力的人身上，而他們都是我們身邊的人」。說到此時，這名老牧者的雙眼又再濕潤起來。

被警察電筒照 稱警暴致年輕人憤怒

示威者的暴力，陳恩明說有法律制裁，警方的暴力卻被質疑沒有後果，「如果可以，我一定追究警暴」。在當實習記者的第一日，陳恩明一度被警察的電筒照得有點火，「為什麼警察的戰略只會激嬲人？」令他更不滿的是政府沒有正視年輕人，由「反國教、雨傘運動到反修例，當權者都沒有學習如何與青年人相處、溝通」。

他認為年輕人今天的憤怒，警暴正是原因之一。「我希望警察收起電筒，不要用警棍指人，給合理時間人群離開，香港會太平很多。」陳恩明說。

（反修例風暴）