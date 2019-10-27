【周日人物】上前線求真 陳恩明：我可否是清流？ 拒不問世事 牧師變記者

明報記者 馮樂琳

1970年代初，20歲出頭的陳恩明開始在教會做翻譯工作，修畢神學後，80年代初在教會做傳道人，「一直都不問政治」。直至1989年六四事件，陳恩明形容自己與一眾教會中人「蘇醒」過來，自此，他幾乎沒有缺席過六四集會、七一遊行等「和理非」集會遊行。

為基督教網媒任實習記者

生活圍繞教會大半生，在反修例運動的場景中，牧師袍換作反光背心，學習做公民記者，為基督教媒體「時代論壇」的分支「白夜媒體」網媒任實習記者。他已預視會被指「好假」（意指兒戲），所以一直對外強調自己的實習身分，只是跟住其他人做採訪，「其他人」是指有採訪經驗的「白夜媒體」記者，當中包括前傳媒工作者。

上周日（20日）他到旺角採訪九龍遊行，是實習記者生涯第一日，這名上齊裝備的長者牧師，在示威現場拍下獨照一張，旋即在網上瘋傳。回想這個第一次，陳恩明睜大圓碌碌的雙眼，「機關槍式」細數他見過的火警、磚頭橫飛、警民之間一進一退、街坊向警員扔雨傘等見聞，雙目流露了雀躍之情；再呼吸一口氣，他皺一皺眉，雀躍其實是因為換個身分，讓他看得更真更多，但同時令他為見過的畫面擔憂，「作為一世在香港居住，一個老牧師，在現場觀察的人，我很想寫稿問問題，背後的原因、事件我可能不知道，你（警方）要解釋」。

6月已上前線 批「政教分離」想法

陳恩明在6月已走上前線，有一次，陳恩明與兩名蒙面的年輕人擁抱，叮囑他們小心，原來二人都是基督徒，「我那時突然想，一般教會說的『政教分離』真是愚不可及，教會不參與社會事件，你的子弟卻行到這個地步？」教會曾經被視為有「政治潔癖」，但陳恩明堅持不能在社會事件中缺席，「合乎道德的堅持都是忠於信仰的一部分，不要說你的信仰是不問世事就是純潔，我反而懷疑是空洞的信仰」。

「信仰不問世事」不代表純潔

牧師身分當記者，除了是投身社會、貢獻自己的一步，假資訊、假新聞傳遍天也把他推上前線。「爆眼女子」事件，分別有警員、警員家屬和醫護跟他說過不同版本，令他至今仍不敢斷言女子爆眼的原因，「牧師是追求真理的人，會不會我可以是一股清流？」

教會人士近年在社會事件上活躍起來，特別是在反修例事件。陳恩明說﹕「我們突然很高調，是好？不好？很難說。」言論間提到同是牧師的管浩鳴，陳恩明笑笑口說「no comment（不予置評）」。

（反修例風暴）