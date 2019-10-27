張炳良：盡快改組問責班子行會有利解困

南早：監警報告倘惹不滿 或獨立查

特首林鄭月娥早前出席無綫《講清講楚》被問到會否成立獨立調查委員會，她稱希望先讓監警會做第一步工作，若監警會發表報告後不能平息爭議，政府會再想方法回應。

《南華早報》昨日引消息稱，屆時政府將考慮成立獨立調查委員會，而委員會或集中調查近月某些事件，而不是自6月發生修例風波以來每日發生的事；至於為何政府屆時願考慮，報道指是因為中美貿易談判取得進展，預計雙方即將簽署臨時貿易協議，這可能使華府減少公開支持香港示威。

張：非時候討論政改

張炳良昨稱，政府有必要成立獨立調查委員會了解修例風波的真相及需負責的人，作為日後借鏡，雖然調查會包括警方執法，但並非只針對警隊，亦包括官員等。

他說，對話是化解現時危機的方法之一，但政府要清楚對話目的和結果，而現時社會已清楚表達了不少訴求和不滿，政府要預先實質回應訴求，才能令社會對對話有信心。他認為現時不適合討論政改，因為整場示威無領袖，想促成討論要有代表參與。

民主黨主席胡志偉昨出席商台《政經星期六》時說，政府領導層有責任改組，包括林鄭月娥下台、官員問責，以挽回市民信心。他形容市民對警隊及政府信任度「達至前所未見的低點」，警隊亦需改組。同場的公民黨郭家麒說，香港所有人，包括商界都在受苦，有商界或前高官都同意成立獨立調查委員會是解決問題的起點，若商界希望香港有正常營商環境，應利用影響力。同場的民建聯葛珮帆稱，示威者不能以暴力解決問題，若要爭取民主及普選，要用踏實方式逐步實現。

（反修例風暴）