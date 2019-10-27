「黃店」排長龍 張宇人：不介意商戶為生存改立場

「爆買日」黃食肆半日賣清

記者昨午在旺角見多家被網民標示為「黃店」的食肆外均有人龍，在朗豪坊內、設「連儂牆」的台灣飲品店「一芳」，店員稱開業4小時售出逾300多杯飲品，近來每逢周六均多人光顧。網上亦有人稱，深水埗一間推出支持示威者套餐的食肆，昨午約2時半已售罄食物。

另一邊廂，多間藍店則「拍烏蠅」。吉野家旺角豉油街分店昨午飯時間只有數人光顧，旺角彌敦道優品360更沒顧客，數名職員站着聊天。

街坊：黃店同聲同氣開心點

旺角街坊劉先生昨特意光顧被稱為「黃店」的「博多拉麵別天神」，他認為「黃藍不分對錯」，但在黃店吃飯「同聲同氣開心點」，不會邊吃邊聽到店員說不中聽的說話。他留意到有商店「扮黃」，故會多留意商戶被標為黃店的原因。學生鍾小姐說，近月消費會先上網查看商舖政治立場，盡量支持黃店，離開藍店。

張宇人昨在港台《星期六問責》稱，反修例運動對飲食業生意的影響超越2003年SARS，暫知有200至300間食肆結業，預計最終有過千間。據他了解，有商戶在本月首20日的生意已跌五成，「重災區」集中於高檔或開於旺區的食肆，因食客無心情光顧，示威活動亦集中在旺角、銅鑼灣等旺區。

張：藍店無黃光顧還被破壞

對於市民以政治立場選擇食肆，張宇人並無意見，認為消費者有選擇權，但不應破壞其他立場的商戶。他說有黃店吹噓生意大增，認為是個別情况。他說不介意有商戶為生存而改變政治立場，「今時今日的時勢，你扮黃有黃的人幫襯；藍的，無黃光顧之餘還要被破壞，自己要評估自己」。

（反修例風暴）