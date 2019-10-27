被貼「不招待曱甴」 譚仔呼冤

公開CCTV截圖證外人貼

昨午有網民發現上述兩店外貼有告示，寫上「本店注重環境衛生，不招待曱甴及不文明人士。不便之處請自省！」譚仔先後在facebook專頁發兩份聲明，稱告示不是該公司撰寫，相信屬惡意揑造，其後更放上閉路電視片段截圖。片段顯示昨午12時35分，一名穿藍衫男子在油麻地分店外貼紙，其後同一打扮的人在觀塘廣場分店外貼紙。

譚仔表示盼片段能澄清事件，更指公司由日資東利多集團全資擁有，並非中日合資。譚仔回覆稱暫沒報警，但不排除此考慮。

截圖及聲明放上譚仔facebook專頁後，有網民表示「嫁禍可恥！要食多啲」，更有人呼籲港鐵學習，公開8．31太子站閉路電視；惟亦有人不滿譚仔沒公開表態支持示威者。

記者昨午分別到過譚仔油麻地和觀塘廣場店外，已不見相關告示。油麻地店內一名表示負責管理全港店舖的胡先生當時正翻看閉路電視片段，他說「要貼就不會只貼一兩間，加上我們向來貼宣傳品都是用玻璃貼，不會用雙面膠（紙）」。昨午有警察曾進入譚仔油麻地店了解，警方說警員見店外有人聚集，曾上前了解，職員表示毋須協助，警員於是離去。

曾鬧分家、現被同一集團收購的「譚仔三哥米線」（三哥）昨在facebook貼出「不自殺聲明」，表示「絕不可能做出任何看似自殺之行為」，指市民應能看出譚仔「被整蠱」。屬同一集團的「丸龜製麵」則在facebook澄清，與譚仔為不同經營團隊，會把目前情况報告日本總部。

（反修例風暴）