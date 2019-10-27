抗爭女生：派印校徽匙扣 校長責侵權 事主憂被控「無錢打官司」 父親街頭痛哭

校長昨拒現身交代

本報昨分別以電話及電郵向培道中學查詢，至截稿前未獲回覆。培道校友會幹事會昨日開會，校長張美華亦有出席，數十名校友得悉事件後，在校門外等待校長近3小時，希望她交代，惟校長未有到門外與校友會面，門外校友亦被拒絕內進旁聽會議。校方其後透過舊生代表傳話，稱校長昨日不會公開交代事件，校方明日會與涉事女生會面。

就讀培道中學中六的阿欣（化名），8月尾曾就反修例發起罷課聯署，有校友早前拜託她派發一批共300個鎖匙扣，其中一面印有「齊上齊落Fight for Freedom」，另一面則印有「培道女子溫柔柔，培道女子不低頭」字句，以及培道校徽。本月14日為學校陸運會，阿欣當日早上身穿便服，在運動場外向同學派發鎖匙扣，派剩的百餘個其後由一名中四同學保管。陸運會開幕禮後，阿欣主動找該名中四同學，其間校長經過，詢問袋中物件，阿欣如實回答，校長嘗試奪去整袋匙扣。阿欣說，當時校長稱「我幫你keep住，放學嘅時候先畀番你」。

阿欣說，當時要求校長解釋沒收原因，雙方一度僵持，最後仍被校長沒收。她引述校長稱，「匙扣因為有校徽同埋培道兩隻字，註冊咗，咁樣寫落去係侵犯版權，你係派嘅人，所以都有法律責任」。阿欣隨即追問校長會否提出控告，惟校長別過頭未有回應，她當場驚慌失措，哭訴：「我屋企冇錢打官司呀，如果你告我就會搞到我破產冇錢讀書。」

大狀：視乎校徽有否註冊成商標

當日兩名老師主動會見阿欣父親，並向他展示鎖匙扣，表示侵犯了校徽的知識版權要沒收，強調校方並非與學生敵對。她說父親得悉事件後情緒崩潰地哭：「我真係冇見過，到底佢哋講咗啲乜嘢，可以令到一個50幾歲男人喺街上面當眾情緒崩潰咁樣喊，我剩係覺得佢哋好恐怖。」她估計父親是擔心她被控告及影響升學。

法政匯思成員、大律師何旳匡稱，若校徽已註冊成商標，相關行為或侵犯知識產權，但要視乎校徽屬哪個註冊類別，如屬於教育類別，將校徽印在鎖匙扣上應沒太大問題。但他指出，使用未經註冊商標亦有可能干犯普通法下的假冒侵權，即校徽並非註冊商標，但校方曾以校徽製作類似物品，而鎖匙扣會令人覺得是校方出品，引致「假冒侵權」。他續說，純粹免費派發鎖匙扣屬於民事案件，製作及派發者均有可能被控告侵犯知識產權；如派發鎖匙扣牟利，則屬刑事案件。

（反修例風暴）