駱應淦：指出問題癥結在政府 是捍衛法治應有之義

政府政策愈趨集權化

指掌權者的頑固播下暴力種子

駱應淦在昨日港台節目《香港家書》中表示，當日政府在社會未有共識時，要強行通過《逃犯條例》修訂，直至年輕人用武力堵住了進入立法會的通道，並與警察發生暴力衝突後，政府才不得已暫緩。他認為，很大程度上，是掌權者的頑固播下了暴力的種子。

他批評，政府政策愈趨集權化，而警方的執法亦成為問題之一，自6月開始，警方發射催淚彈「生活化」、暴打已被制服的示威者、近距離無差別發射胡椒噴霧，亦常有被捕者投訴在警署內被施暴，「任意拘捕司空見慣，平民百姓因向警察叫囂也被捕」。

駱認為，警方掌握公權力和各種與示威者殺傷力不對等的武器，不應使用過分及不必要的武力，外界要求有勢力、有公權、有武器者問責並不羞恥；但事實上，警察漠視警例、隱藏身分，平民百姓難以識別警察身分、難以要求違法警察承擔責任。他認為，指出問題的癥結在於冥頑的政府，並不等於漠視暴力，反而是大律師公會捍衛法治的應有之義。

法治五大元素缺一不可

獨立調查重中之重

駱應淦說，法治包含五大元素，缺一不可，除了守法，還包括對人權和公民權利的尊重、公開及問責的行政機關、於三權分立原則下有效的相互制約及平衡，以及獨立的司法機構。社會的不同界別，尤其是掌有公權力的政府，都有責任堅守這些基本價值和制度。他強調，要解決當下的問題，重中之重是要成立獨立調查委員會，唯有將事件真相查出，才可以還各人一個公道。

（反修例風暴）