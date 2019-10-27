林飛帆「佩服」港示威者 李成蔭稱示威有點變調

林：運動提醒各政府要檢視與民關係

近日西班牙加泰隆尼亞爆發爭取獨立抗議及智利反對地鐵加價百萬人示威，示威者設路障、以樽裝水滅熄催淚彈的畫面，港人不會陌生，林飛帆說，香港的示威「創造了歷史上的不可能」、「構建社運新形態」，並稱「佩服香港人」。

林飛帆表示，反修例運動中「沒大台」，靠民眾「organic（有機）」連接的模式，體現出港人有強大的內聚力和信任度，在時間上延續性高；而香港示威者不拘泥於某一種形式的抗爭亦展現運動的彈性，「特別是近來的『不割席』，要意志力非常強才做到」。現時已作為執政黨成員的他說，希望從香港的反修例運動中，讓民進黨重新思考並反省其代議政制制度，「反送中運動提醒了各政府要重新檢視與人民的關係」。

李：破壞立會後 黨取態變複雜

近期才卸任國民黨青年團總團長一職的國民黨員李成蔭表示，該團在6月、反修例運動剛開始時亦有表態支持香港民眾，但形容國民黨「較保守」，未有大加宣傳；及至7月，香港示威者破壞立法會，「暴力情况出現」，「怎麼變這樣子？有點變調」。

李成蔭形容其後該黨取態變得「複雜」：「但是後來我們也是反對『台灣一國兩制』方案的。」

（反修例風暴）