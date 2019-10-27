專訪：林飛帆︰陳同佳案民進黨定性「涉主權」 國民黨前青年團長嘲綠營販賣「亡國感」

明報記者 李以莊 台北報道

太陽花學運領袖林飛帆2017年負笈英國，今年初回台灣，並於7月出任民進黨副秘書長，有份就陳同佳、香港反修例事件，將黨內及黨員接觸到的民眾意見，向政府部門反映，「他們（政府）都有聽取，並跟進」。

林飛帆說，黨內將事件定性為「司法的案件」和「涉及國家主權的案件」，認為港府掌握陳同佳犯案動機、供辭等證據，但拒絕以「司法互助」形式與台方合作，反以「自由行式投案」方式送陳同佳回台，「其實是想否定台灣有司法管轄權」，其後台灣國民黨代表批評政府不配合港府等發展，「他們（港府、國民黨）早已經是政治操作」。

林料事件對1月選舉影響不太大

林飛帆表示，民進黨對事件的取態是「從來沒有拒收（陳同佳）」，又指政府及台灣總統蔡英文其後表達同一立場，批評國民黨人「用『拒收』來闡釋事件，相當不合理」。

對於事件對1月份選舉影響，林飛帆相信不會太大，並認為隨着爭拗開始平息，台灣民眾將慢慢回歸到台灣內的政治議題，但承認香港的反修例運動對總統蔡英文爭取連任有一定幫助，「國內民眾看到香港人受一國兩制的苦難……他們對台灣維護主權（的參選人）會更支持」。

他並批評對手、國民黨總統候選人韓國瑜「進中聯辦」：「如果國民黨重新執政，比馬英九更糟糕……對『九二共識』，中共不會滿足，他們要對外擴張。」

李成蔭：為了選舉弄成這樣 吃相難看

本報過去3日多次以電郵、電話聯絡國民黨陣營，包括前總統馬英九、律師陳長文以及部分立委等回應陳同佳案，均未獲回覆。剛卸任國民黨青年團總團長一職的黨員李成蔭表示，國民黨代表並非在事件中「噤聲」，並形容該黨在事件中「搶到槍」，「是好機會，檢驗、監察民進黨」。

李成蔭說，過去中港台三地政府一直以「互不否認」的立場協作，而就有關司法、經濟合作，過去均有機制協調處理，「兩岸本身有默契」，批評民進黨將陳同佳案上升至「國家主權」的層次，甚至由總統蔡英文開腔談論事件，是「販賣芒果乾（亡國感）」，「青年人會覺得奇怪，為什麼一件普通的司法案件，變成了政治問題？又為什麼牽涉到『一中』問題」。他認為事件對1月份總統大選「一定有影響」︰「為了選舉弄成這樣，吃相難看，民眾對民進黨失望，可能不去投票……不投給蔡英文。」

（反修例風暴）