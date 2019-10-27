「沒有人是曱甴或狗」 夏志誠籲勿物化異見者

另外，天主教香港教區宗座署理湯漢樞機接受梵蒂岡新聞網專訪，敦促香港民衆不要喪失希望，並稱以暴易暴只會招來更大危機和傷害，呼籲要在差異中尋求和諧。

籲街頭抗爭化區會選票

舉辦祈禱會的天主教正義和平委員會表示約1000名教友出席活動；警方則表示高峰時有350人。夏志誠在會上說，反修例運動情况愈來愈複雜、愈來愈難以化解，現時香港充斥仇恨和憤怒，他希望大家不要將不同立場的人物化，強調「沒有一個人是曱甴、狗或者黃色的物體」。他說，要承認不同立場的人都是人，「要出手打下去的時候，停一停、想一想，是否要打死對方？他是人，與我一樣」。

夏志誠說不認同任何暴力行為，但他明白今日的暴力是有因果、強弱之分，明白擁有公權力的一方必須負上更大責任，但他說，暴力只會衍生更多暴力、更多仇恨，不能帶來公義、不能化解仇恨。他說，區議會選舉在即，希望社會能夠將街頭抗爭變為選票，重建和平社會。

促獨立調查 稱化解必要途徑

夏志誠又引述民調稱，大部分市民都認同成立獨立調查委員會是化解這場運動其中一個必要途徑，而政府多次以各種理由否定成立獨立調查委員會的必要性，但他認為，社會要從尋找真相開始，才能走上和解、和平的路。他說，現時自己每晚都為政府早日成立獨立調查委員會而祈禱，「堅持下去，感動那些好像聽不到我們聲音的人」。

（反修例風暴）