示威者聚集元朗 港超教練因政見打鬥披血

凌晨催淚彈驅散 至少拘1男

昨晚9時許，數十名市民在大馬路一帶高叫口號，數十名防暴警察趕至，截查一名少年，並要求在場市民脫口罩，引起聚集者起哄。警方先後舉起藍旗及以胡椒噴霧指向人群。至晚上約9時半，至少兩名男子在福康街小巴站附近與人因政見爭執打鬥，其中一名灰髮男子之後再被多人圍毆，血流披面。足球圈消息稱，灰髮男子為佳聯元朗門將教練梁卓長，曾效力福建、南華、星島、愉園、天水圍飛馬等球會。他昨晚身穿寫有「賽馬會足球訓練計劃」的上衣，說自己放工經過，不知為何被打。在場有人叫他梁sir，記者問他是否足球教練、是否曾叫「警察加油」，他沒回應。

示威者其後開始在大馬路以雜物堵路，遭防暴警員驅散，警方至少將一名男子制服在地，再押上警車。警方又在大馬路一帶截查多人，經警告後放行，其後防暴警一度離開，至午夜過後示威者再次在大馬路堵路，防暴警重返現場，並發射催淚彈驅散。

（反修例風暴）