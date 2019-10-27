三度遭選舉主任查問政治主張 黃之鋒首答「不支持港獨為自決選項」

稱事前無商量 眾志：與黃立場一致

香港眾志主席林朗彥回覆本報查詢稱，黃之鋒回覆選舉主任的信件由黃和競選團隊負責，事前並無與眾志商量。他認為，黃之鋒回覆選舉主任信件中的表述與眾志立場一樣，他強調眾志一直不提倡港獨作為自決選項，但希望民主自決可反映民意，無論是港獨還是一國一制，若是有民意基礎，都應容納成為民主自決的選項，前提是符合《基本法》框架。

曾多番答不支持港獨 選項需有民意基礎

原任選舉主任馬周佩芬休假前曾兩度去信黃之鋒，問題圍繞是否認同「民主自決」主張，並要求黃直接回答「港獨」是否他所支持「自決前途」選項之一。黃之鋒在過去回答中都重申不支持港獨，解釋他支持眾志提出的民主自決，但「自決前途要在中國主權下進行」，任何成為自決前途選項的主張，先決條件是擁有相當民意基礎，他並不認為港獨主張有相當民意基礎。

新任海治西選舉主任蔡亮在前日的信中，引述去年黃之鋒回應全國人大常委譚耀宗的報道，黃當時強調眾志不會改變民主自決的綱領，對港獨及有關主權的取態亦不會改變。蔡問黃之鋒是否同意他理解中並支持由眾志提出的民主自決理念，包括提倡和支持港獨是自決前途的選項；並問及他是否同意要求參選人擁護基本法和效忠香港特區的前提下，不論有否民意基礎、目的為何、以任何形式進行，港獨都不可作為民主自決的選項。

黃回覆稱，上述報道與考慮其提名並無關連。他稱，自決前途的前提是在「承認《基本法》和中國的主權下進行」，他引用國家主席習近平提及「任何人企圖在中國任何地區搞分裂，結果只能是粉身碎骨」。他稱，「因此即使有關主張是否具有民意基礎，不論香港眾志奉為『最高綱領』的民主自決理念，或是我理解中並支持由香港眾志提出的民主自決理念，均不提倡和支持香港獨立作為民主自決的一個選項」。

稱自決前提「承認基本法中國主權」

港獨「不可成為可接納選項」

他在回覆中又稱，根據中大2017年民調，市民支持港獨作為2047年後安排的比率只有11%，可見不擁有相當民意基礎，所以自決前途不應包括港獨作為選項；有關主張與基本法第一條「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」有牴觸，故他「不提倡和支持香港獨立作為民主自決的一個選項」。

他又稱，香港眾志無意自辦公投，而是期望說服政府舉辦一個具國際認可及具憲制效力的公投，不論公投是否具法律效力，其結果所反映的民意最終均會由中央政府及港府考慮和決定，他認為「實際上香港獨立並不可成為可接納的選項」。

稱「立場不曾變」 質疑借提問拖延

黃在回信中提到「我的立場不曾改變，改變的只是政治審查的環境」。另外，他昨日在facebook質疑蔡亮借提問拖延，因為與港府和北京「未傾掂數」。

海怡西另外兩名候選人為林浩波和新民黨陳家珮。

明報記者

（反修例風暴）