疑中彈怕往公院 市民找「地下醫師」駁骨

義務醫療病人統計：

24%精神科 76%普通科

據大會播放的一段男子錄音，他在某個周日在旺角遇催淚彈，逃走時突聽到手「啪」一聲，手指留有子彈印及變曲；急救員不建議他去政府醫院，並為他聯絡「地下醫師」做駁骨手術，他形容自己「死都唔可以入政府醫院」。另有聲稱被捕者上台發言，說曾被噴胡椒噴霧，及後心口一點點地潰爛，一直沒癒合，他最後用滴露淋向傷口，經過巨大痛苦，兩周後才癒合，至今仍有一點點傷疤；他形容警察「無當我係人類」。

醫協會長：譴責警後遭恐嚇

籲警隊回復理智

公共醫療醫生協會會長馬仲儀以個人名義在集會表示，該會發聲明譴責警方後，她接到恐嚇，雖害怕但不後悔、不退縮。她呼籲警員要做違背良知的事時「停下來、行開、說不，我相信有一位警員敢做，就有另一位敢做」，當警隊回復理智，社會各界亦會回復理智，香港才有出路。

面對醫護有政治立場被質疑不專業，馬仲儀認為，即使有立場仍救治病人，正是反映醫護專業。她說專業的更高層次是要有專業良知，即是要以專業醫護人員的身分發聲；又稱很多在衝突中的傷者傷勢有長遠影響，呼籲必須接受治療。

醫護集會稱逾萬人參加

大會估計有逾1萬人參加，警方稱最高峰有2300人。集會期間有警員在遮打花園對面以強光照公園，一度引來小騷動。香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文說，集會和平、無衝擊，不理解其做法的必要性。

（反修例風暴）