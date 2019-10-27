禁令禁騷擾警 大狀：涵蓋辱警 政府消息：執行能力很低 張達明：極大白色恐怖

被告定義字眼

「披露警資料」變「作禁制行為」

披露大量警員資料的Telegram頻道「老豆搵仔」昨日繼續發放新的警員資訊。有政府消息人士承認，執行禁制令有難度，形容其性質是「理念上、形象上」，目的是令外界知警隊關注；但現在「起底」的資料主要都在網上，承認當局執行禁令的能力很低。

警方與律政司前日提交法庭的入稟狀，列明被告為「非法披露及或使用警員個人資料的人」，警方昨凌晨上載的臨時禁制令蓋印副本，被告是「任何非法地及故意地作出被禁制行為的人」。進行任何一項禁令所列行為，即披露警員資料等；恐嚇、騷擾警員等；或協助、唆使他人從事上述行為等（見表），可構成藐視法庭，有可能被監禁或罰款等。

法政匯思：字眼籠統 公眾難掌握

法政匯思成員何旳匡大律師認為，上述被告定義更改，擴闊禁制範圍，例如任何人「非法地或故意地」面對面騷擾警員，已涉違反禁制令。他說，本來未有法例規管辱罵警員的行為，但今次禁制令則涵蓋；但他認為，「非法地及故意地」這些字眼太籠統，禁制令未有清晰定義，公眾難以掌握。

張達明轟離譜：如做乜都唔得

「教師讀警子女姓名」恐違令

香港大學法律學院首席講師張達明表示，臨時禁制令的禁制範圍「闊到離晒譜」，法官卻無加入抗辯理由，「如無警員同意，從字面上看，根本做乜都唔得」。他舉例說，教師點名讀出同學名字，如學生中有警員子女，未經同意下宣讀其名字亦算違反禁令，認為「教育局應通知所有學校」。政府網上電話簿亦羅列警員資料，包括姓名、職級，他認為政府如未事先徵得警員同意亦違反禁令。

張達明指出，如原告認為有人違反禁制令，需主動控告，並要證明被告事先已知禁制令內容，「不能假設所有人都有看新聞」。他認為，禁制範圍之廣，令當權者可執法的範圍亦擴闊，雖然警方「絕大情况未必會告，但會令社會瀰漫極大的白色恐怖」。

湯家驊稱須證意圖

不過，行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，若要控告有人觸犯禁制令，涉藐視法庭，須證明他事前已知禁制令，並有意圖干犯。他認為上述兩點均是抗辯理由，「不是那麼容易輕墮法網」。

海外管理網上群組難處理

有政府消息人士亦稱，有關禁制令要執行有難度，例如「老豆搵仔」伺服器不在港，便難以處理，若Telegram在香港設辦事處，才可去信傳召上庭，有關管理員亦可能使用海外互聯網協定地址（IP），最終難以執行禁制令。

明報記者

（反修例風暴）

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