英上議院通過動議 籲英聯邦予港人居留權

港府發言人回應稱，《中英聯合聲明》所載對港各項基本方針政策已落實並體現於《基本法》，政府充分重視人權和自由，會全力維護，又重申外國議會不應以任何形式干預香港內部事務。

動議由英國國會上議院議員奧爾頓勳爵提出，他在開場發言表示，中英政府在1984年簽署的《中英聯合聲明》對香港的保證正不斷被削弱，而英國肩負獨特的道德歷史責任，帶領國際社會捍衛法治、民主、言論自由、人權及一國兩制。奧爾頓指出，英國應向港人提供全面英國公民身分，又促請英聯邦國家給予香港居民第二公民身分及居留權。

前港督衛奕信發言稱，香港的示威變得暴力及沒有建設性、不應容忍，認為英國不應對港府指手劃腳，但認同應設獨立調查委員會調查此次風波。衛奕信指出，香港一直以來有很多問題，年輕人關注房屋、工作及自由等，背後是擔心中國介入香港事務的程度，此次修例只是導火線。

兩前港督同撐獨立調查

另一前港督彭定康稱，港府修例是愚蠢做法，又說外界對警方執法有很多批評，但他認為真正問題在於政府以警方執法代替管治，認為催淚彈不能代替對話，又重申港府應成立獨立調查委員會。

（反修例風暴）