陳帆：無計劃改變港鐵股權

以「防禦颱風」喻提早收車

港鐵主席歐陽伯權早前接受傳媒訪問稱港鐵是「怪架構」，一方面是上市公司，另一方面由政府擔任大股東，故未來要檢視港鐵路向，包括是否由政府全面出售或回購所有股份。陳帆昨出席立法會交通事務委員會會議時稱，有關言論是歐陽伯權的個人意見，政府無計劃改變港鐵股權安排。

會上多名民主派議員關注港鐵近期封站及提早收車安排，陳帆以「打颱風」為喻，稱颱風前市民也要在玻璃貼膠紙防禦，而港鐵也不能置資產於不顧，因此部分車站即使沒有受破壞也要關站，以防受破壞。

他強調，港鐵是公共交通營辦商，不認為港鐵的車務決定涉及政治；又否認港鐵在8月申請禁制令，是因為受到《人民日報》評論的壓力。此外，多名議員關注港珠澳大橋通車一周年，但車流量一直不達標，收入亦不足以支付營運開支。陳帆表示，大橋的開支及日後是否需要籌組資金等，由大橋管理局負責。他又說，現時本港車輛進入港珠澳大橋只能經青嶼幹線，而屯門至赤鱲角連接路預計於2020年底全面通車，屆時可開放讓更多車輛駛往大橋，預計大橋車流量會增加。

（反修例風暴）