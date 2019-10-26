涉刺警頸中六生再被拒保釋

申請人許添力（18歲），於明年3至5月期間應考文憑試。控罪指他於10月13日在港鐵觀塘站A1出口天橋，意圖使軍裝警員X身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該警員。控方早前提出涉案警員匿名的申請。

高院法官陳慶偉表示，用利器插頸，後果可能「極之為嚴重」，又舉例稱最近一宗老翁誤殺罪成案，他毆打另一老翁頭部兩拳，已足以致命，任何襲擊都可以很嚴重。陳官考慮到警員傷勢不輕、控罪嚴重、一旦罪成的判期，終拒絕讓他保釋。

約20名聲援者旁聽，得悉被告不准保釋，情緒激動，大聲叫喊「阿仔，撐住」，又向庭內職員叫罵，需保安調停及呼籲眾人離開法庭。

手推車撞凹警車 退休漢提堂

另一案涉及10月14日中環遮打花園舉行的《美國人權與民主法案》集氣大會，退休漢吳偉文（64歲）涉嫌在港鐵香港站外以行李手推車撞向警車，造成4厘米凹痕，被控一項刑事毁壞罪，案件昨在東區裁判法院提堂。控罪指出，被告於10月14日在港鐵香港站D出口外無合法辯解而損毁警車（車牌AM9966）。他暫毋須答辯，獲准保釋至11月21日再訊，須住在報稱地址及每周到警署報到。

【案件編號：HCCP535、ESCC2393/19】

（反修例風暴）