7‧21襲擊 6人加控串謀傷人

飛天南行走自如

6人案件昨合併一案處理，6被告依次為運輸公司東主王志榮（54歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、商人林觀良（48歲）、商人林啟明（43歲）、燒烤場東主鄧懷琛（60歲）及「飛天南」吳偉南（57歲）。6人精神抖擻，首提堂坐輪椅出庭的「飛天南」吳偉南亦行走自如。

4人續准保釋 因年紀免宵禁

6人本被控一至兩項暴動罪，控方昨申請將鄧懷琛加控兩項、其餘5人加控一項串謀而有意圖傷人。各控罪分別指稱他們於2019年7月21日及22日，在西鐵元朗站、元朗站J出口外，以及元朗站和形點商場內，連同其他不知名者參與暴動，並串謀惡意傷害他人。

控方指出，案件將轉介區域法院審理，將於12月4日轉介文件。除林觀良和林啟明繼續還押外，其餘被告獲准繼續保釋。署理主任裁判官蘇文隆表示，考慮到被告的年紀，撤銷4名被告宵禁令。

另外，早前已有28名傷者錄取口供，將有傷者上庭作供。被告以木棒、不同棒狀物體及藤條傷人，有傷者須縫針。【案件編號：FLCC4795/19】

（反修例風暴）