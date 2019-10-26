被擋看譜阻彈結他 「續奏涉阻差辦公」 街頭藝人唱願榮光遭警圍 「提醒噪音」

網上流傳片段，20歲中菲混血街頭藝人Oliver Ma周三晚在中環皇后大道中與戲院里交界，在結他伴奏下，以英文唱出《願榮光歸香港》，引來不少途人圍觀。其後事主被4名警員包圍，有警員將警帽放在事主用以讀譜的手機，事主將警帽撥開。之後，警員伸手嘗試阻止他繼續彈結他，事主即時要求警員「唔好掂我」。警員之後警告事主，假如繼續演奏會以「阻差辦公」拘捕，又指「有人投訴你」命令他停止，但事主未有理會，更要求警員「走開」。

市民合唱聲援 警：接投訴

一名警長把手放在事主手機上遮擋，有警員拿起事主的結他袋，同時嘗試制服事主，引來途人不滿起哄，有人大叫「聽緊歌呀」。警員之後登記事主身分證，有圍觀市民質疑根本無人投訴，一名高級警員稱毋須向市民解釋。其後事主繼續在警員包圍下表演，又與圍觀市民合唱，多名警員其後到場增援，部分手持圓盾。事主最後未有被捕。

警方發言人指出，當晚6時50分接獲投訴，指一名男子於皇后大道中與戲院里交界表演時發出噪音。警方派人到場了解，提醒該名男子有關噪音投訴事宜，該名男子其後自行離去。

大狀：非太大聲嚴重阻塞不涉刑事

大律師陸偉雄指出，若藝人持雙程證來港，在街頭表演屬「違反逗留條件」；但如果該人為本港居民，除非表演嚴重阻礙公眾地方或聲浪太大，否則相信不會涉及刑事成分。至於表演是否屬行乞，關鍵在表演者有否擺放標語索取金錢，假如表演者只將結他袋放在地上而有人自行放下現金，亦應不涉「行乞」。

翻查案例，街頭藝人蘇春就2010年4月於銅鑼灣表演時，曾因涉嫌阻街被警方以《簡易程序治罪條例》票控，蘇不服並選擇抗辯，同年9月被裁定罪名不成立。暫委特委裁判官劉偉聰於判辭稱，根據《基本法》第34條，市民享有進行文學藝術創作及其他文化活動的自由，並稱「以香港物質文化水平，相信可容納這類有限度的阻礙」。

明報記者

（反修例風暴）