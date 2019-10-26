港府：陳同佳赴台安排 已與台聯繫

指不涉政治操作 籲掃除入台障礙

特區政府昨晚發聲明，表示已與台方聯繫，就陳同佳赴台的安排作出溝通，又指由於陳已刑滿出獄，回復自由，何時赴台是其個人意願，港方必須尊重，亦不能強制，完全不涉所謂「政治操作」。為確保陳能順利入台，港方呼籲台方盡快掃除陳的入台障礙，將事情回歸司法處理。港府重申，陳同佳到台灣接受審訊是其個人意願，對於一個覺悟自省、願意承擔罪責的年輕人，台方不應胡亂炒作其動機及將事件政治化。

管浩鳴：陳沒改想法 需時與家人相處

管浩鳴昨稱，陳同佳沒有改變任何想法，目前陳需要時間與家人相處，「因為去（台灣）之後，很肯定要一段很長的時間，可能見不到他的長輩」。管稱，要整理近日很多不同資訊，其後台灣的律師可能與陳同佳及其父母商討，方式包括透過來港面談或電話會議，強調自己「不是他（陳同佳）的代理人」。

管浩鳴又說，由於母親患了病，明日他會到上海探望父母，下周一返港。他3年前接受「香港01」專訪時說，其外祖父是民國時期的交通銀行行長胡祖同，文革期間，因有國民黨的背景，管的幾個舅父不堪被迫害而自殺。翻查資料，胡祖同是浙江寧波人，曾留學英國，在北京、上海的銀行擔任過要職。

蘇貞昌諷「魔鬼現形」 馬英九批造謠

在台灣，行政院長蘇貞昌批評前總統馬英九的密友律師（指陳長文）為兇手辯護，「現在照妖鏡一照，魔鬼一一現形」，稱台灣政府就事件步步為營是對的。馬英九辦公室其後發聲明，指斥蘇貞昌作為行政院長卻帶頭造謠，重申馬對陳同佳案的態度清楚一貫，就是讓犯罪者受應有的法律制裁。

（反修例風暴）