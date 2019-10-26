指殺人罪判刑考慮兇殘度 台刑事法學者：單純勒死人 沒見過判死

明報記者 李以莊 台北報道

列明最少囚10年或判死 政府不能作任何承諾

台灣政府能否公開承諾不判處陳同佳死刑，是近日各界關注的焦點，這亦可能左右陳同佳投案的決定。台灣消息人士曾向本報稱，台灣政府不能干預法院的司法判決；許恒達接受訪問時亦說，承諾不判死刑是「不可能」，他說︰「事實上他（陳同佳）所干犯的是『故意殺人罪』，刑法上列明是最少10年以上有期徒刑或死刑，政府就不能在法院沒有裁定前作任何承諾。」

許恒達指出，台灣刑法有分「過失致死」及「故意殺人」，前者刑罰是2至5年監禁，目前仍未知道檢控方會用哪項罪名檢控陳同佳。若控方以「故意殺人」作檢控，量刑起點為10年以上有期徒刑（或酌減至5年），亦可判以無期徒刑、甚至死刑。

許恒達表示，按法院判刑的「行情」（非明文規定），會參考《公民與政治權利國際公約》，考慮犯人行兇是否「殺死至少兩人以上」或「殺人手段殘忍」，方作出死刑裁判。他說，根據陳同佳案目前被報道的資料所看，陳同佳是以「勒死」方式殺害女友潘曉穎，「單純勒死，好像沒有到那『兇殘』的程度……我印象中沒有看到過（勒死人的兇手）被判死刑」。

陳同佳赴台 需「政治上折衷」達成

對於陳同佳前往台灣的方法，許恒達認為目前較為恰當的是陳同佳在港警「護送」下到達香港機場，再登上台方有管轄權的台灣籍飛機上，才由台灣警方「逮捕」歸案。至於港方會否允許台灣警察在飛機內等候、陳同佳的簽證問題，他說需由台港雙方協商，「一定要有事前默契」，以「政治上的折衷」方法達成。

（反修例風暴）