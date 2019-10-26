警協會批段崇智 泛民促當局跟進

質疑攻擊官員法庭違政治中立

教育界議員葉建源說，大學校長要教育學生，學生遇到問題時亦要加以協助。他認為段崇智的公開信是關愛學生，與教育學生沒有衝突。

另外，段崇智上周五（18日）發公開信，宣布校方成立跨部門的迅速應變專責工作組，處理中大成員在近期社會風波中感困擾的問題。專責組昨向中大成員發信，說明5個分組的工作，如「校園安全、保安及法律事宜分組」將處理同學有關法律支援的查詢，聯絡義務校友律師，提供協助；並設24小時法律支援熱線，供有需要同學求助等。「溝通與協調分組」將透過Telegram等平台，傳送最新消息。

信中提到，香港社會正處於史無前例的動盪，大學更要堅守其教育理念，包容及接納不同理念、信仰、文化，形容有教無類、因材施教，是育人的原則及對社會負責的表現，「因為年青人是社會的未來，我們不會隨便放棄任何一個學生」。

（反修例風暴）