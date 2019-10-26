警協會批段崇智 泛民促當局跟進

【明報專訊】4個警察協會的主席周一（21日）去信中文大學校長段崇智，批評他包庇被捕學生。24名民主派立法會議員昨聯署去信公務員事務局長羅智光和保安局長李家超，要求兩人嚴正跟進，認為四會主席扭曲段崇智意思，肆意攻擊大學校長，對大學教育毫不尊重，更抗拒投訴，24名議員感遺憾和予以譴責。聯署信質疑警察協會及個別警員批評、攻擊的對象涵蓋特首、政務司長，以至司法機構等，涉嫌違反公務員政治中立。
質疑攻擊官員法庭違政治中立
教育界議員葉建源說，大學校長要教育學生，學生遇到問題時亦要加以協助。他認為段崇智的公開信是關愛學生，與教育學生沒有衝突。
另外，段崇智上周五（18日）發公開信，宣布校方成立跨部門的迅速應變專責工作組，處理中大成員在近期社會風波中感困擾的問題。專責組昨向中大成員發信，說明5個分組的工作，如「校園安全、保安及法律事宜分組」將處理同學有關法律支援的查詢，聯絡義務校友律師，提供協助；並設24小時法律支援熱線，供有需要同學求助等。「溝通與協調分組」將透過Telegram等平台，傳送最新消息。
信中提到，香港社會正處於史無前例的動盪，大學更要堅守其教育理念，包容及接納不同理念、信仰、文化，形容有教無類、因材施教，是育人的原則及對社會負責的表現，「因為年青人是社會的未來，我們不會隨便放棄任何一個學生」。