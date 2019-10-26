記協極度關注 憂打壓新聞自由

諮詢法律意見 了解負面影響

香港新聞行政人員協會主席黃永亨則稱，該會未討論禁制令對業界的影響，而他認為，記者報道時要平衡報道對象的私隱，憑專業判斷什麼值得報道，不代表需披露所有資料。

資訊科技界立法會議員莫乃光表示，警方已動用《私隱條例》第64條執法，認為當局和律政司應解釋為何現行法例不足夠，要額外申請禁制令。他亦關注為何禁制令只涵蓋警員及其家人，做法令人感覺律政司只服務一小撮人，而非保護全港市民。

楊岳橋質疑不保護示威者被起底

葛珮帆：性命受威脅迫於無奈

公民黨立法會議員楊岳橋亦質疑律政司是否選擇性保護警員，為何不禁止披露其他公務員、公眾，甚至示威者的資料。他又關注，若在不知警員身分下披露其個人資料會否墮入禁制令範圍。

民建聯立法會議員葛珮帆稱，警員被起底及威脅傷害其家人，申請禁制令是迫於無奈。對於有人認為應保持資訊自由而反對禁制令，她認為當警員被人威脅性命，以資訊自由作理據是「無得比」。

（反修例風暴）