記協極度關注 憂打壓新聞自由

【明報專訊】法庭在半個月內三度發出涉警隊的禁制令，除了禁止查閱選民姓名和登記地址，以及禁滋擾紀律部隊宿舍等，昨日最新禁止不法披露警員及其家屬的個人資料。有立法會議員質疑今次選擇性保護警員，卻沒禁止披露示威者資料。香港記者協會表示極度關注，儘管警方表示禁制令是針對非法的「起底」行為，保證報道不受影響，惟該會表示任何對傳媒不必要的限制均可能成為打壓新聞自由的工具。記協正諮詢法律意見，了解禁制令對傳媒的負面影響。
諮詢法律意見 了解負面影響
香港新聞行政人員協會主席黃永亨則稱，該會未討論禁制令對業界的影響，而他認為，記者報道時要平衡報道對象的私隱，憑專業判斷什麼值得報道，不代表需披露所有資料。
資訊科技界立法會議員莫乃光表示，警方已動用《私隱條例》第64條執法，認為當局和律政司應解釋為何現行法例不足夠，要額外申請禁制令。他亦關注為何禁制令只涵蓋警員及其家人，做法令人感覺律政司只服務一小撮人，而非保護全港市民。
楊岳橋質疑不保護示威者被起底
葛珮帆：性命受威脅迫於無奈
公民黨立法會議員楊岳橋亦質疑律政司是否選擇性保護警員，為何不禁止披露其他公務員、公眾，甚至示威者的資料。他又關注，若在不知警員身分下披露其個人資料會否墮入禁制令範圍。
民建聯立法會議員葛珮帆稱，警員被起底及威脅傷害其家人，申請禁制令是迫於無奈。對於有人認為應保持資訊自由而反對禁制令，她認為當警員被人威脅性命，以資訊自由作理據是「無得比」。