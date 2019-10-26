大狀：難阻起底 阻轉載減資料曝光

指申令範圍「絕望地闊」

法庭正式命令「或好窄」

大律師黃宇逸表示，違反禁令的條件「絕望地闊」（hopelessly wide），入稟一方沒釐清什麼叫「不法地公布」（unlawfully disclose），若只根據入稟狀字面意思，記者報道時發布警員資料，也要向法庭解釋「為何/怎樣不算非法」，否則也可能被視為違反禁令。

法政匯思成員、大律師蘇俊文表示，衡量發布警員資料是否非法，應可依據《個人資料（私隱）條例》，凡是觸及違反私隱條例，便構成違反禁制令；而根據《個人資料（私隱）條例》，他認為記者採訪或律師與警員交涉等公務，理應可獲豁免。

稱起底者「好叻」 懂隱藏身分難執法

蘇大狀續說，今次警方和律政司入稟，目的應是希望公眾日後「有所顧忌」，但「識起底都係啲好叻嘅人」，他們會使用各種途徑隱藏身分，例如《蘋果日報》記者早前遭「起底」的個人資料，就在哈薩克或吉爾吉斯等外地網站發現，令本港執法者無可奈何。蘇估計禁制令應是針對經常在網上轉載警員資料的人，因為「share都死」，會使相關資訊曝光率大減。

管理員無刪外泄資料可被起訴

除網民外，蘇俊文表示，facebook或Telegram等傳播資訊媒介的管理員，若然察見有警員資料外泄而無立刻刪除，亦可被視為「沒有協助執行法庭命令」，也可被民事起訴。違反禁制令可視為民事藐視法庭，雖然未必會留有刑事案底，但亦可判監。

（反修例風暴）