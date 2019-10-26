高院頒臨時禁令 議員批評範圍「宇宙咁闊」 禁不法發布警資料 網上群組拒從

警務處長律政司聯手入稟

半月3頒涉警禁令

今次警方與律政司聯手入稟申請「反起底」的禁制令，是半個月來第三宗涉及警隊的申請（見另稿）。律政司副民事法律專員李錦耀在庭外表示，由今年6月起，有人滋擾警員及其家人，令警員家屬心理受困擾，因此律政司以利益守護人的身分入稟。他表示，法庭頒布的臨時禁制令會在香港警務處及政府網頁發布，惟至截稿前仍未見上載有關文件。警司莫俊傑昨在庭外強調，禁制令有其需要，相信禁令只針對有意滋擾警員的人，新聞工作不在禁制範圍之內。

根據入稟狀，原告為律政司長及警務處長，警務處長代表他本人及《警隊條例》下的警員及輔警。被告則為「非法披露或使用警員及輔警個人資料的人士」。

禁貼警員家屬資料包括fb照片

如已發布須移除

原告要求法庭頒令，禁止任何人未徵得警員或其家人的同意下，使用、發布、傳達或披露，警員及其家人（包括父母、配偶、子女或兄弟姊妹）的個人資料，包括姓名、職位、住址、辦公地址、校址、電郵、出生日期、電話號碼、香港身分證號碼或其他身分證明文件號碼、facebook及Instagram帳戶ID、車牌號碼，及任何警員或其家人的照片。原告亦要求禁止恐嚇、騷擾或協助、唆使他人騷擾警員及其家人。如個人資料已被發布，被告須採取必要步驟移除相關資料。

公民黨立法會議員楊岳橋對高院批出臨時禁制令失望，稱其範圍「宇宙咁闊」，全港市民也受影響。他又質疑禁制令妨礙採訪及新聞自由，公眾監察警方亦受限制，警員違法亦不能公諸於世，剝削監警的空間。

議員批限制監察警方

違法不能公諸於世

7月7日成立的Telegram頻道「老豆搵仔」，不斷發布警員資料、相片，並不斷更新，包括警員姓名、警員編號、電話、地址、身分證號碼、伴侶、家人資料等。頻道提供「報料」表格，供人私下向頻道管理員提供資訊。

「老豆搵仔」仍更新警資料

管理員：真係驚條鐵

本報聯絡該頻道的管理員（@tanakayotsuba），查詢會否刪除警員資料、刪除頻道等，該管理員表示「唔會」。昨午約4時半，法庭頒布禁制令後，該頻道仍持續更新警員資料，有管理員在頻道中表示「禁制令真係驚條鐵」。

林祖舜：不會主動刪高登帖文

香港高登討論區行政總裁林祖舜表示，按其理解，受禁制令影響的是發放信息者，論壇負責人角色被動，獲通知論壇言論違規才會處理。他說自己不是執法者，不會主動刪帖文。

他認為，禁制令網民不便，甚至影響言論自由，「如有單純八卦的網民，發布一張個人照片，覺得他的外套很好看，或覺得他髮型很醜，只是想討論這些，現在他便要考慮這個人是不是警員家屬」。對於有心起底的人，他相信部分網民認為自己有辦法「隱身」，未必會因為禁制令而停止起底。

【案件編號：HCA1957/19】

明報記者

（反修例風暴）

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