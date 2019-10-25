出席者抗議政治篩選 喊口號擲物 候選人簡介會腰斬 選管譴責

甫開始，多人持續喊口號並高舉標語，簡介會一度暫停，其間黃之鋒意圖爬上主席台詢問其參選資格，一度被保安制服及抬走，另有人拆去現場圍板及擲物。選管會主席馮驊之後發言，多人叫口號，馮驊稱若30秒後現場仍嘈雜，將無法繼續；台下的人即高聲倒數30秒。馮驊問：「請問會否停止（叫口號）？若不停止的話，你們不用倒數30秒啦，做事可否有點作用呢？」最終宣布因秩序關係中止簡介會。

黃之鋒之後說，他欲詢問有關馮驊對其個案的了解、何時知悉換選舉主任及會否因而需重新審核資格等問題，其間被保安拉扯，強調公眾對政治篩選都感到不滿。

馮驊籲市民維護和平選舉文化

馮驊稱共收到1104份參選表格，當中6份為退選表格、7份表格被裁決無效，加上海怡西有1份表格仍在處理，目前有1090份表格獲裁定有效。他說正全力準備，冀選舉公開、公平、誠實進行，認為有示威衝突出現暴力事件，甚至有公眾人物受襲，令人感到擔憂，呼籲市民致力維護和平、公平、公開的選舉文化。

簡介會現場保安嚴密，衝突發生期間一度有軍裝警員在場候命，場外亦見防暴警察。