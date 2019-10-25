政府設危管會 為押後區選點票提意見

政府昨向立法會提交文件，指已就區選成立危管會，以處理區選的危機。當局表示，若在選舉、投票或點票過程中，遇上包括騷亂、公開暴力或任何危害公眾安全的事故；惡劣天氣；及在選舉過程中出現不妥當事故而受到妨礙、破壞或嚴重影響的3類事故，危管會會考慮各政策局及部門意見，以評估事故會否令投票站或點票站無法運作，並向選管會提供意見。而特首、選管會或投票站主任亦可按相關法例賦予的權力，押後區選、投票或點票（見表）。

當局強調，危管會原則是以選舉的持平公正，及選民和工作人員的安全為最重要考慮因素。當局稱，若情况需要，投票可押後至原本投票日後的14天內進行，按一貫做法會安排至原本投票日的下一個星期日，即12月1日；若是於投票日同日押後開始時間，考慮到選舉投票時間不應超逾午夜12時，故押後時間不能超過1.5小時，否則擇日再選較合適。

陳淑莊：官員選管會任委員 客觀成疑

民主派會議召集人陳淑莊稱，政府過往亦有成立危管會，惟危管會的組成多為官員及選管會委員，憂慮可否客觀評估形勢、保持政治中立；對候選人而言，押後選舉意味選舉開支將上升，但未見政府會否調整選舉經費上限，建議考慮實際操作問題，因候選人可否安心做選舉工程亦很重要。

由工聯會王國興等11名建制派成立的「選舉公平關注組」昨日向特首發出公開信，稱暴力活動不斷升級，擔心選舉無法公平地舉行，要求政府採取緊急措施止暴制亂，讓社會恢復和平理性下才舉行區選。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強形容，在目前政治局勢下政府設立危管會無可厚非，但認為一旦出現選舉爭議，參選人可按現有法律程序提出選舉呈請處理問題，認為政府毋須取消整個區選。