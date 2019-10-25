泛民兩議員稱馬周佩芬公正重程序

民主黨南區區議員羅健熙形容馬周佩芬一向處事合理，在政治問題上不會偏袒。南區區議員兼立法會議員區諾軒表示，馬太非常重視程序，「她對於很多行政程序都是一絲不苟」，舉例會要求區議員提供是否出席會議的回條，或在處理區議員申報的單據時審批非常嚴格；區形容馬太是一個行事公平公正的民政專員，她任內未做過偏幫某一派別的決定。

馬太1992年加入政務職系，曾在多個部門工作，包括前政務總署、前新機場工程統籌署、前政制事務局、財經事務及庫務局、大學教資會等。

民政專員 蔡亮最資深

沒詢問下允提「光復」參選人入閘

兼任南區選舉主任的油尖旺民政事務專員蔡亮，是18區民政事務專員中最資深的一人，自2014年8月擔任油尖旺專員，至今逾5年；曾任職民政事務局、駐北京辦事處、商務及經濟發展局等。她在處理油尖旺區的參選人提名時，容許在facebook宣揚「光復香港 時代革命」的大角嘴北選區參選人李傲然入閘，其間未有詢問其政治立場。羅健熙已報名參加南區利東二選區，同區參選人為民建聯、工聯會「雙牌頭」出戰的譚晉杰。大角嘴北選區另一參選人為民建聯劉柏祺。